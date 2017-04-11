Если взять смартфон Samsung S5 трехлетней давности, немного увеличить его и поменять дизайн виртуальных кнопок, то получится новый флагман Xiaomi Mi 6, сегодня показавшийся на новой фотографии. Аппарат и правда напоминает старый корейский мобильник, вот только по начинке он гораздо мощнее.

Xiaomi Mi 6 приписывают наличие сканера радужки глаза между основной камерой и разговорным динамиком, а также сканер отпечатков пальцев — камеры для распознавания лиц в нем не будет ввиду того, что этот способ блокировки показал себя как крайне ненадежный. Всего к релизу планируются две версии Xiaomi Mi 6: в базе у этого аппарата ожидается экран на 5,15 дюйма, 4 или 6 Гб оперативной памяти, от 32 до 128 Гб ROM и процессор Qualcomm 835. этот же чип стоит и в топовом Xiaomi Mi 6 Plus с 5,5-дюймовым Full HD-экраном. У этого аппарата будет сразу 6 Гб RAM и от 64 до 128 Гб ROM.

Все комплектации Xiaomi Mi 6 оснастят фронталкой на 8 Мп и ОС Android 7 Nougat. В начальной версии смартфона будет АКБ емкостью 3200 мАч и камера Sony IMX400 на 19 Мп, а в Xiaomi Mi 6 Plus емкость батарейки вырастет до 4500 мАч, а заднюю панель украсит двойная 12-мегапиксельная камера. Анонс аппаратов назначен на 11 или 16 апреля этого года.