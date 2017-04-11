Появились новые сведения о смартфоне Apple iPhone 8 — на этот раз утверждается, что в него наконец-то встроят поддержку беспроводной зарядки, которая уже давно есть у всех современных флагманов. Помимо этого, в мобильнике ожидается не менее долгожданная поддержка виртуальной реальности, VR.

Год назад, в Сеть попал рендер прототипа Apple iPhone 7 со встроенным смарт-коннектором. В итоге у седьмого Айфона его все же не оказалось, и теперь его приписывают новому Apple iPhone 8. Именно он, как предполагается, сможет обеспечить работу беспроводной зарядки и возможность подключения всевозможных аксессуаров, к которым относятся и шлемы виртуальной и дополненной реальностей. Анонс мобильника ожидается летом или осенью нынешнего года, и уже сейчас он оброс попросту неимоверным количеством слухов.

На то есть две причины: во-первых, новый Apple iPhone 8 является юбилейным, во-вторых, уже три года Apple не представляла ничего поистине нового, и седьмой Айфон, по сути, является лишь модернизированным шестым поколением, не более. Тот же дизайн, то же разрешение экрана, разве что парочку компонентов заменили, и полоски антенн перерисовали. Вот поэтому все так и ждут новый Apple iPhone 8, поскольку если и в этом году не выйдет ничего революционного, то Samsung со своим новым S8 захватит рынок топовых мобильников.