Земельный участок площадью 0,7 га на ул. Соломии Крушельницкой и дом площадью 700 кв. метров в Дарницком районе столицы были незаконно отчуждены в пользу коммерческой структуры. На земельном участке предприниматель обустроил автостоянку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Киевская местная.подробнее