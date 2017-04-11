Категория: Столица | 11 апреля 2017 12:00
Земельный участок площадью 0,7 га на ул. Соломии Крушельницкой и дом площадью 700 кв. метров в Дарницком районе столицы были незаконно отчуждены в пользу коммерческой структуры. На земельном участке предприниматель обустроил автостоянку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Киевская местная.подробнее
Новость была оставлена 11 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.