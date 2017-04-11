Сборная России по бадминтону завоевала серебряные медали на командном первенстве Европы среди спортсменов до 19 лет, проходившем во французском Мюлузе. В финале россияне со счетом 0:3 уступили хозяевам — Франции. Тренер сборной России Николай Николаенко положительно оценил выступление команды на турнире.

Новость была оставлена 11 апреля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.