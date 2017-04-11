Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что на данный момент в клубе не испытывают желания играть на стадионе «Санкт-Петербург». Также он подчеркнул, что газон, который был подготовлен подрядчиками, находится в непригодном состоянии. Митрофанов отметил, что трава «умерла».

Новость была оставлена 11 апреля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.