В России появились православные смартфоны Apple iPhone 7 с оформлением корпуса в соответствующей стилистике. Всего представлено две модели за авторством компании Caviar, и каждая из них стоит ровно 200 000 рублей. На наш взгляд, такой ценник является оскорблением чувств верующих.

Задняя панель смартфонов Apple iPhone 7 покрыта золотом 999 пробы и украшена православной гравировкой, посвященной молитве «Отче наш» в одном случае и «Спаси и сохрани» в другом. Разумеется, львиная часть стоимости телефонов возникла после их освящения в Городецком Федоровском Мужском Монастыре и благословления епископом Городецким и Ветлужским Августином. Всего Caviar намерена выпустить не более 99 таких смартфонов по цене 200 000 рублей каждый в версии на 128 Гб памяти, а для самых-самых верующих православных и заодно почитающих Святого Джобса разработаны умные часы Apple Watch в соответствующей стилистике, и стоят они от 190 000 рублей.

Аппаратные спецификации всех православных устройств от Apple изменены не были, так что можете посчитать, во сколько Caviar оценивает вашу веру. Напомним, что все это приурочено к Пасхе, которая в этом году назначена на 16 апреля. К слову, несколько недель назад Apple выпустила iPhone 7 в красном корпусе, часть средств с продаж которого будут перечислены в фонд борьбы со СПИДом.