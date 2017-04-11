Компания Xiaomi разработала новый шлем виртуальной реальности Mi VR Play 2, который на самом деле нельзя назвать именно новым. По сути, это работа над ошибками, коих в первом поколении шлема было достаточно много, но она коснулась исключительно дизайна и эргономики и никак не затронула техническую часть.

В шлеме Xiaomi Mi VR Play 2 сразу можно приметить новый дизайн с намного более плавными линиями, а также существенно улучшенное качество материалов, из которых он изготовлен — это позволяет с гораздо большим комфортом использовать его по назначению, то есть сажать себе зрение, пребывая на просторах виртуальной реальности в течение длительного времени. Стоит такой гаджет всего лишь 14 долларов США, что не так много по сравнению с подавляющим большинством аналогов, и стоит выбрать именно его, чтобы сэкономленные средства затем отнести окулисту.

Отметим также, что в Xiaomi Mi VR Play 2 появилось несколько новых вентиляционных отверстий, которые служат для отвода тепла не от вашего лица, но от вашего же смартфона — он больше не будет перегреваться так сильно, как раньше. И еще один приятный бонус: шлем весит намного меньше своего предшественника, что означает пониженную нагрузку на шею. Старт продаж Xiaomi Mi VR Play 2 за 14 долларов состоится уже 19 апреля, и нелишним будет напомнить, что оригинальный Xiaomi Mi VR Play стоит всего 10 долларов.