В России вышел новый смартфон Huawei P10 lite, самый бюджетный в линейке Р10 и представленный на шоу MWC 2017 полтора месяца назад. Стоит он меньше 20000 рублей, но сразу отметим, что за немного меньшие деньги можно заказать смартфон с похожей начинкой прямо с родины Huawei, то есть из Китая.

В России Huawei P10 lite оценен в 19000 рублей, и, заплатив эти деньги, вы получите 3 Гб RAM и всего лишь 32 Гб ROM, упакованные в металлический корпус. Экран смартфона — это 5,2-дюймовая панель с разрешением Full HD, есть сканер отпечатков пальцев и 8-ядерный процессор Kirin 658 с видеокартой Mali T830MP2. Про Xiaomi Redmi Note 4 упоминать не станем.

В арсенале Huawei P10 lite есть 8-мегапикельная фронтальная и 12-мегапиксельная основная камеры, слот microSD, батарея емкостью 3000 мАч, порт USB-С, поддержка сетей LTE, а также NFC, GPS, WI-FI 802.11ac и Bluetooth 4.1. К очевидным достоинствам аппарата следует отнести ОС Android 7 от Google и дополнительную оболочку Emotion UI 5.1 от самой Huawei. На этом перечень возможностей Р10 lite заканчивается. Стоимость этого смартфона в России, напомним, равна 19000 рублей.