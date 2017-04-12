Категория: Столица | 12 апреля 2017 00:00
В Киеве на набережной около станции метро «Днепр» автомобиль Хонда сбил электроопору. Об этом сообщает espreso.tv.
В аварию попали три машины: две Хонды и Ситроен.
По словам одного из водителей Хонды, он буксировал Ситроен в крайнем правом ряду, когда перед ним выехала неуправляемая Хонда и.подробнее
Новость была оставлена 12 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.