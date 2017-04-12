Национальная хоккейная лига опубликовала видео с десятью лучшими голами завершившегося регулярного чемпионата. Первое место заняла шайба, заброшенная канадским форвардом «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби во встрече с «Баффало Сейбрс» (3:1). Единственным россиянином, оказавшимся в рейтинге, стал Александр Радулов.

Новость была оставлена 12 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.