Столичный глава Виталий Кличко выступил за создание единой агломерации для объединения близлежащих к столице населенных пунктов.Читай также: В Киеве появятся маршруты речного транспорта Об этом он сказал в ходе круглого стола, передает LB.ua.“Только объединив усилия, мы сможем решить.подробнее

Новость была оставлена 12 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.