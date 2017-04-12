В китайском сегменте интернета найдены сведения о стоимости нового смартфона Xiaomi Redmi Pro 2, который пока не был представлен официально. Информацию предоставил известный в России магазин Taobao, и причин не верить ему пока что нет.

Согласно опубликованным данным, мобильник Xiaomi Redmi Pro 2 будет доступен в конфигурации с 4 Гб оперативной памяти и накопителем на 64 Гб, и в этом случае за него попросят порядка 235 долларов США. Есть также версия на 6 Гб RAM и 128 Гб ROM, но за такой объем памяти уж будьте добры заплатить 260 долларов. Иных различий между комплектациями смартфона не намечается, и сразу отметим, что это не флагман, а фаблет среднего уровня, чтобы его возможности не пересекались с функционалом грядущего топового смартфона Xiaomi Mi6.

Новый Xiaomi Redmi Pro 2 обладает AMOLED-экраном с разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей, и в этом аппарате было решено отказаться от процессоров компании MediaTek — в его основе лежит Qualcomm 660, не самый мощный по нынешним меркам, но зато вполне пригодный для видеоигр. Двойной камеры здесь не намечается, но зато будет матрица Sony IMX362 на 12 мегапикселей с очень хорошей оптикой и быстрым автофокусом, возможно, даже лазерным. В остальном все стандартно — Bluetooth, LTE, GPS и так далее, и ко всему этому обещаны несъемный аккумулятор емкостью 4500 мАч и цельнометаллический корпус.