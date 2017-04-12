Фитнес-трекер Misfit Flare удивил своими возможностями
Категория: Техника | 12 апреля 2017 16:00

Анонсирован новый фитнес-трекер Misfit Flare, оцененный всего лишь в 60 долларов США, и выполненный в очень минималистичном дизайне, которому позавидует сама Apple. Поначалу кажется, что это очень бюджетный аппарат, но на деле его функционал оказывается очень широким — многих его возможностей нет даже в более дорогих гаджетах.

Misfit Flare

Трекер Misfit Flare располагает всего одним светодиодом, так что информативным назвать его никак нельзя, но это на первый взгляд. На деле этого диода более чем достаточно: если вы поставили перед собой цель, скажем, пробежать 10 километров в день, то мигание диода будет означать, насколько вы приблизились к выполнению  плана: 1 вспышка — 25%, 2 — 50% , 3 — 75%.

Misfit Flare умеет считать калории и шаги, и он окажется очень полезен в беге, йоге, плавании, футболе, теннисе и многих других видах спорта, распространенных в России и других странах мира. Конечно, все это завязано на фирменное приложение для вашего смартфона, и в нем очень много функций. Если потребуется, трекер даже будет следить за вашим сном. Корпус Misfit Flare защищен от пыли и воды, и его даже можно использовать в качестве кнопки управления умной бытовой техникой. Стоит все это удовольствие лишь 60 долларов США.

Новость была оставлена 12 апреля 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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