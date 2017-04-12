Анонсирован новый фитнес-трекер Misfit Flare, оцененный всего лишь в 60 долларов США, и выполненный в очень минималистичном дизайне, которому позавидует сама Apple. Поначалу кажется, что это очень бюджетный аппарат, но на деле его функционал оказывается очень широким — многих его возможностей нет даже в более дорогих гаджетах.

Трекер Misfit Flare располагает всего одним светодиодом, так что информативным назвать его никак нельзя, но это на первый взгляд. На деле этого диода более чем достаточно: если вы поставили перед собой цель, скажем, пробежать 10 километров в день, то мигание диода будет означать, насколько вы приблизились к выполнению плана: 1 вспышка — 25%, 2 — 50% , 3 — 75%.

Misfit Flare умеет считать калории и шаги, и он окажется очень полезен в беге, йоге, плавании, футболе, теннисе и многих других видах спорта, распространенных в России и других странах мира. Конечно, все это завязано на фирменное приложение для вашего смартфона, и в нем очень много функций. Если потребуется, трекер даже будет следить за вашим сном. Корпус Misfit Flare защищен от пыли и воды, и его даже можно использовать в качестве кнопки управления умной бытовой техникой. Стоит все это удовольствие лишь 60 долларов США.