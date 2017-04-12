Опубликованы фотографии нового безрамочного смартфона Elephone S8, который еще не был анонсирован официально. Мобильник выглядит очень стильно, но совершенно не оригинально, потому как его концепция полностью скопирована с Xiaomi Mi Mix — первого безрамочнимка в мире, представленного в прошлом году.

По толщине рамок, расположению элементов и общему дизайну новый Elephone S8 является точной копией Xiaomi Mi Mix, так что не исключена судебная тяжба между двумя китайскими вендорами. Флагман окажется мощнее Mi Mix, хотя и не во всех отношениях, но в нем точно будут 128 Гб встроенной памяти и процессор MediaTek Helio X27 с десятью ядрами на борту, самый производительный в своем сегменте. Кстати, Elephone S8 нельзя назвать трендовым: на фото отлично видно, что его экран имеет стандартное соотношение сторон 16:9, тогда как сейчас в моде 18:9, как у LG G6 и Samsung S8.

Этот самый экран в данной модели получил разрешение Full HD при диагонали 6 дюймов, что тоже уже совсем не круто, и остается надеяться, что Elephone S8 сможет порадовать нас интересной ценой или хотя бы оригинальными оттенками корпуса. Пока что он выглядит как попытка Elephone открыть для себя новый сегмент рынка смартфонов с минимальными вложениями. При таком раскладе аппарат не вызывает интерес, ведь всем известно, как много недостатков было выявлено у Xiaomi Mi Mix. Судя по фото, в Elephone S8 они не исправлены.