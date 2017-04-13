Мэр Киева Виталий Кличко не считает первоочередной задачей вопрос о переименовании проспекта Победы.Об этом сообщила пресс-служба КГГА.Читай также: В Киеве переименовали еще 79 улиц и переулков: список Кличко отметил, что этот проект решения подали депутаты от Свободы и он на самом деле еще проходит.подробнее

Новость была оставлена 13 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.