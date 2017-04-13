Санкт-петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче финала Кубка Гагарина. Встреча состоялась в среду, 12 апреля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. СКА одержал победу во втором овертайме. Решающую шайбу забросил Евгений Дадонов.

Новость была оставлена 13 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.