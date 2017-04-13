Мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой сливочных со счетом 2:1. На гол Артуро Видаля (25-я минута) мадридцы ответили дублем Криштиану Роналду (47-я,77-я).

Новость была оставлена 13 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.