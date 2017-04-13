Интернет-магазин GearBest решил отметить Пасху заранее и устроил очередную распродажу сроком до 17 апреля 2017 года. На этот раз мероприятие посвящено очень востребованным в последнее время гаджетам – планшетным компьютерам с процессорами Intel в их основе.





Планшеты на базе CPU от Intel, в отличие от устройств с процессорами MediaTek, Qualcomm и других брендов, могут работать на базе ОС Windows 10 от Microsoft, а это автоматически относит их к сегменту профессиональных решений для работы, а не только для развлечений. Наличие такого гаджета позволит запускать нужные программы, не нуждаясь ни в ноутбуке, ни тем более в настольном ПК – с Win-планшетом можно испытать настоящую мобильность и возможность работать из любой точки мира, будучи не привязанным к офису.

Распродажа GearBest включает в себя более 50 различных товаров, среди которых есть классические планшеты, гибриды и аксессуары к ним – стилусы, чехлы и многое другое. Есть даже несколько позиций для ценителей именно десктопов: например, моноблок Teclast X22 Air с 22-дюймовым экраном и 4-ядерным процессором от Intel подешевел на 49% и стоит теперь всего лишь $320. Этот компьютер находится в разделе, посвященном отдельным брендам – там же присутствует продукция Chuwi и Cube, и там же есть категории по складам в Европе и Гонконге. В них можно выписать, к примеру, ультрабук Jumper Ezbook 2 за $177 или же бизнес-планшет Cube iwork1x по цене $206. На товары из этого раздела скидка может доходить до 69%.

Участвуя в акции, вы можете купить гибридный мобильный компьютер по цене обычного планшета. Так, приобретая планшетник Jumper EZpad 6 стоимостью $160, которая уже снижена с прежних $233, вы получаете в подарок фирменную аппаратную клавиатуру, которая отдельно стоит $40. Это в равной степени относится и к трансформеру Chuwi Hi10 Pro, оцененному в $180 уже вместе с клавиатурой.

Как и в любой распродаже GearBest, в этой не обошлось без промо-кодов – их всего четыре, для четырех мобильных ПК с процессорами Intel и ОС Windows 10. Купон «intel01» снижает цену на планшет Teclast TBOOK16 POWER до $290, а трансформер Chuwi HI13 подешевеет до $330 при помощи купона «intel02». Коды «intel03» и «intel04» позволят сэкономить при покупке компьютеров Cube iwork1x и Jumper EZBOOK 3 и стать их обладателем в обмен на $150 и $190 соответственно. Купоны действуют на строго ограниченное количество техники: не более 150 экземпляров каждой из четырех моделей.

Не пропустите также скидки на новые поступления в GearBest: ультратонкий ноутбук Cubу Thinker с 50-процентным дискаунтом, например, станет вашим за $875 и предоставит вам возможность пользования процессором Intel Atom x5-Z8350, 4 Гб RAM, 64 Гб ROM, Full HD-экраном с диагональю 11,6 дюйма и матрицей IPS. В этой категории вас ждут и следующие модели: Jumper EZBOOK 3 PRO ($279), Teclast X3 Plus ($362) и Xiaomi Mi Pad 3 ($317). Xiaomi Mi Pad 3 был анонсирован менее недели назад, и это единственный компьютер среди участников акции, работающий на базе ОС Google Android вместо Windows.