Категория: Столица | 13 апреля 2017 12:00
Киевский городской совет намерен ограничить реализацию алкоголя во время международного песенного конкурса Евровидение возле локаций конкурса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.
«В четверг на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и.подробнее
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