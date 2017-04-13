Киевский городской совет намерен ограничить реализацию алкоголя во время международного песенного конкурса Евровидение возле локаций конкурса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

«В четверг на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и.подробнее