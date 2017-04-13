Задача московского «Динамо» на первый сезон после возвращения в Российскую футбольную премьер-лигу — не вылететь и избежать стыковых матчей. Об этом заявил член совета директоров бело-голубых Василий Титов. 12 апреля «Динамо» гарантировало себе возвращение в РФПЛ по итогам сезона-2016/17.

Новость была оставлена 13 апреля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.