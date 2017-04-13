Компания Motorola допустила утечку пресс-рендеров своих новых смартфонов Moto Z2 Force и E4, анонс которых ожидается уже этой весной. Едва ли слив был случайным, так что ждать показа самих устройств явно осталось совсем недолго.

Смартфон Moto Z2 Forcе очень похож на оригинальны Moto Z, главной фишкой которого стала модульность конструкции, однако пока неизвестно, есть ли возможность подключать модули и к нему. Сразу можно заметить одно важное отличие — у Moto Z2 Forcе есть двойная фотокамера на задней панели, ибо это тренд, хотя и мало кому нужный. Слово Force в названии явно является намеком на небьющийся экран, что тоже можно отнести к маркетингу. Спецификации аппарата пока что не подтверждены, но в нем обязательно будет CPU Qualcomm 835, чтобы не отставать от главного конкурента в лице Samsung S8.

Moto E4, увы, не располагает никакими интересными особенностями дизайна, и сразу видно, что смартфон относится к среднему, если не к бюджетному сегменту: центральная часть задней панели сделана из металла, а сверху и снизу расположены очень больше пластиковые вставки, прямо как у Xiaomi Redmi Note 4X. Несмотря на широкую черную окантовку вокруг камеры, здесь используется всего лишь один сенсор, а не два, как в старшей модели. Стоимость смартфонов Moto E4 и Z2 Force не установлена, но продаваться они будут именно под брендом Motorola, а не Lenovo.