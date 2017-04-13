В этом году от компании Microsoft все ждут очень многих новинок — смартфона Surface Phone, пары новых компьютеров и так далее. Все это, возможно, уже совсем скоро будет представлено официально, ведь в начале мая Microsoft проведет некое очень масштабное мероприятие по презентации своих новых гаджетов.

В первую очередь от конференции Microsoft ждут появления компьютера Surface 4, а также следующего поколения очень удачного ноутбука Surface Book, а вот игровой приставки Project Scorpio, которая покажет Sony PS4 Pro, кто тут главный, показано не будет. В этом, на самом деле, есть смысл: в июне в США пройдет игровая выставка Е3 2017, вот именно там Microsoft и анонсирует свой новый Xbox, так что все вполне логично. Презентация Microsoft, которая, кстати, состоится в Нью-Йорке, будет включать в себя и демонстрацию софтверных новинок: в частности, нам наверняка расскажут о системе Windows Cloud, призванной уделать Chrome OS и объяснить Google, что ему больше нечего делать в этом сегменте рынка.

Windows Cloud, как и Chrome OS, сможет работать с облачными сервисами и только с ними, и найти ее можно будет на недорогих десктопах и ноутбуках, особенно в тех, что разработаны для образовательных учреждений. Что же до смартфона Surface Phone, то его уже никто не ждет, так как впервые о нем заговорили еще три года назад, и за эти три года устройства на iOS и Android совершили несколько скачков в своем развитии и уже не пустят третьего игрока на рынок.