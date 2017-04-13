Удивительно, но, похоже, компания HTC наконец-то поняла, в чем ее проблема, и задумалась о том, как ее решить. Результатом мозгового штурма может стать новый смартфон One X10, информация о котором сегодня появилась в интернете.

Проблема HTC заключается в алчности — при отсутствии хотя бы одного конкурентного преимущества ее смартфоны стоят намного дороже аналогов, и потому их покупают только очень отчаянные люди, до сих пор не забывшие выражение «Фу, Китай»». Смартфон One X10 может оказаться в корне другим и предложить неплохую начинку за вполне вменяемые деньги, ведь, как утверждается, он будет стоить в районе 220 долларов США. Конечно, это все равно дороговато, поскольку у Xiaomi есть мобильники дешевле и мощнее, но будет считать это первым шагом к восстановлению репутации, потому что 90% потребителей уже давно списали HTC со счетов и даже не смотрят в ее сторону.

Новый HTC One X10, предположительно, получит 3 Гб ОЗУ и накопитель на 32 Гб, интерполированные до 8 и 16 Мп фотокамеры, а также старый, но проверенный временем процессор MediaTek Helio P10 с восемью ядрами внутри и вместе с ним экран Full HD на 5,5 дюйма и матрицей IPS. Главным достоинством аппарат должен стать его аккумулятор, емкость которого не называется, но обещано, что мАч в нем будет очень и очень много. Анонс HTC One X10 ожидается этой весной.