Начальник одного из отделов структурного подразделения Национальной полиции был задержан по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 120 тысяч долларов по предварительному сговору с другими лицами.Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.Взятку злоумышленник в погонах.подробнее

Новость была оставлена 14 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.