«Вашингтон Кэпиталс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче четвертьфинальной серии восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча прошла в ночь на пятницу в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:2. В другой игре «Чикаго Блэкхоукс» уступил на своей площадке «Нэшвилл Предаторз» со счетом 0:1.

Новость была оставлена 14 апреля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.