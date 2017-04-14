В Киеве задержан выпивший "минер" Департамента патрульной полиции
Категория: Столица | 14 апреля 2017 12:00

   Столичная полиция задержала киевлянина за ложное сообщение о минировании Департамента патрульной полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Вечером в дежурную часть Дарницкого управления полиции на спецлинию «102» обратился неизвестный с сообщением о том, что Департамент патрульной.подробнее

Новость была оставлена 14 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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