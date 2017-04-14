Столичная полиция задержала киевлянина за ложное сообщение о минировании Департамента патрульной полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Вечером в дежурную часть Дарницкого управления полиции на спецлинию «102» обратился неизвестный с сообщением о том, что Департамент патрульной.подробнее