Категория: Столица | 14 апреля 2017 12:00
Столичная полиция задержала киевлянина за ложное сообщение о минировании Департамента патрульной полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Вечером в дежурную часть Дарницкого управления полиции на спецлинию «102» обратился неизвестный с сообщением о том, что Департамент патрульной.подробнее
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