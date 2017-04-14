Индийская компания Micromax, активно захватывающая российский рынок смартфонов, анонсировала две новых модели Evok Power и Evok Note. Оба аппарата относятся, к сожалению, к бюджетному сегменту и не могут порадовать современной начинкой, но у них есть одно неоспоримое достоинство — очень емкий аккумулятор.

Смартфон Micromax Evok Power представляет собой 5-дюймовый смартфон с HD-экраном и 2 Гб оперативной памяти на пару с 16 Гб ROM. У него есть ОС Google Android версии 6.0 Marshmallow фотокамеры на 5 и 8 мегапикселей и процессор MediaTek MT6735 с поддержкой LTE, и стоит он ровно 100 долларов США. В цену этого мобильника вошла батарея емкостью 4000 мАч, и она же используется в более крупном Micromax Evok Note, оцененном уже в 150 американских долларов.

В данной модели установлены 3 Гб RAM, 32 Гб встроенной памяти и та же фронталка на 5 Мп, тогда как разрешение основной камеры повышено до 13 мегапикселей. Смартфон заряжен ОС Android 6.0 и процессором MediaTek MT6753 на 8 ядер, плюс у него есть Full HD-экран на 5,5 дюйма по диагонали и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Судя по снимкам, визуально устройство выглядят одинаково и различаются лишь своими габаритами. Оба гаджета уже поступили в продажу в Индии, но дата их релиза в Росси пока не установлена.