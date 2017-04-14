Современный компьютер Apple Mac Pro, имеющий форму полированного мусорного ведра, показал относительно слабые результаты продаж по той причине, что это уже не совсем тот Mac Pro, который так ценят Pro-фессионалы, для которых все и затевалось. В нем нельзя заменить основные комплектующие, и с апгрейдом памяти тоже не все так просто, так что это обычная игрушка, ежедневно теряющая свою актуальность. Apple поняла, что не права, и уже намекнула на модульность следующего Mac Pro, а сегодня в Сеть попали его первые снимки.

На деле это не фотографии нового Apple Mac Pro, а его трехмерные рендеры, и едва ли мы имеем дело с официальными изображениями, но концепция компьютера весьма интересна, хотя и очень хорошо знакома. По сути, это Mac Mini, увеличенный в размерах и поставленный на бок, и теперь он напоминает компактный системный блок на базе материнской платы mini-ITX. На лицевой панели у него есть мини-тачскрин для вызова наиболее часто используемых приложений, а также можно заметить слот под карты памяти и два порта USB-С в самом-самом низу.

На тыльной панели Apple расположила два порта USВ-С, четыре USB 3.0 и столько же Intel Thunderbolt 3, плюс рядом есть сетевая карта и выходы HDMI и DisplayPort. В новом Apple Mac Pro ожидается наличие дискретной видеокарты от NVIDIA и процессора от Intel — вероятно, это снова будет какой-нибудь из современных Xeon-ов. Когда именно Apple Mac Pro нового поколения увидит свет, не знает никто.