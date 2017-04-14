Не прошло и дня с момента появления в интернете информации о новом смартфоне HTC One X10, как состоялся его официальный анонс, причем не где-либо, а сразу в России. Как и предполагалось, с ценой опять перегнули, и Xiaomi Redmi Note 4, настоящий бестселлер со схожей конфигурацией, стоит более чем на 100 долларов дешевле.

Новый HTC One X10 в отечественной рознице оценен ровно в 20000 рублей и предлагается в черном и серебристом вариантах окраски своего металлического корпуса, якобы устойчивого к царапинам. У этого аппарата есть лишь одно преимущество перед Redmi Note 4 — это фотокамеры на 8 и 16 мегапикселей, а но производитель также заявляет о батарейке на 4000 мАч с зарядным устройством на 2 ампера, позиционируя это как нечто суперкрутое и называя это быстрой зарядкой. В HTC One X10 есть два слота под SIM-карты, хотя это тоже уже давно не ноу-хау, и в итоге мы имеем мобильник, переоцененный как минимум на 5000 рублей и наделенный далеко не самым топовым процессором.

Старт продаж HTC One X10 в России состоится до конца этого месяца, и ниже мы привели список его скучных за такие деньги характеристик.

— экран Full HD, Super LCD, 5,5 дюйма;

— 3 Гб RAM, 32 Гб ROM;

— фотокамеры 8 Мп фронтальная, 16 Мп основная;

— металлический корпус;

— АКБ емкостью 4000 мАч;

— процессор MediaTek Helio P10.