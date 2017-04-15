Хоккеист «Магнитки» Зарипов назвал происходящее на льду в матче со СКА балетом
Категория: Спорт | 15 апреля 2017 00:00

Хоккеист магнитогорского Металлурга Данис Зарипов раскритиковал судейство в четвертом матче финала Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА, назвав происходящее на льду балетом.Заработав удаление после атаки игрока, не владеющего шайбой, Зарипов в нецензурной форме прокомментировал решение арбитра.

Новость была оставлена 15 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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