Хоккеист магнитогорского Металлурга Данис Зарипов раскритиковал судейство в четвертом матче финала Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА, назвав происходящее на льду балетом.Заработав удаление после атаки игрока, не владеющего шайбой, Зарипов в нецензурной форме прокомментировал решение арбитра.

Новость была оставлена 15 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.