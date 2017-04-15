Вице-премьер России Аркадий Дворкович раскритиковал работу арбитров в четвертом матча финала Кубка Гагарина между петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом». Он отметил, что ему стыдно из-за уровня работы арбитров, а также заявил, что с таким судейством России никогда не обыграть Канаду.

Новость была оставлена 15 апреля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.