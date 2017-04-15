Финский пилот «Формулы-1» Вальттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна. Боттас выиграл со временем 1 минута 28,769 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,023 секунды), третьим — немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (+0,478).

Новость была оставлена 15 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.