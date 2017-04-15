«Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча состоялась в Казани в субботу, 15 апреля, и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Решающий мяч на 57-й минуте забил Федор Смолов. Он возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона с 13 голами.

Новость была оставлена 15 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.