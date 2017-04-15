В нашей стране стартовало распространение нового флагманского смартфона LG G6, хотя на самом деле жители именно России смогут купить его лишь через несколько недель. Пока что он продается только в Москве, но надо отдать LG должное — «до России» ее мобильник добрался всего лишь за 1,5 месяца с момента анонса.

Российская версия LG G6 стоит 52000 рублей, и если купить аппарат до 30 апреля, то можно получить в подарок умные часы LG Watch Style на базе ОС Android Wear, которые вне акции стоят 17000 рублей. Сделано это для того, чтобы потенциальный покупатель не стал дожидаться релиза Samsung S8 (21 апреля в мире и 28 апреля в России), наделенного лучшими экраном и железом при стоимости в размере 55000 рублей.

Покупая LG G6, вы получите моноблок с весьма спорным оформлением задней панели — две фотокамеры по 13 Мп и сканер отпечатков пальцев напоминают удивленный смайлик, и хочется как можно скорее спрятать это под чехол. Выглядит очень дешево и по-китайски, и нужно было взять пример с того же Apple iPhone 7 Plus, где в этом плане все более грамотно. Возвращаясь к начинке LG G6, отметим присутствие у него 4 Гб RAM и 32 или 64 Гб встроенной памяти, слота microSD и морально устаревшего CPU Qualcomm 821 образца 2016 года. Также в наличии фронталка на 8 Мп, защита от воды IP68, ОС Android 7 и экран Full Vision на 5,7 дюйма с разрешением 2880х1440 пикселей.