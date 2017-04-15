Компания Samsung привезла в Россию новые телевизоры серии QLED, те самые, что на маркетинговых, то есть квантовых точках. Доступные на отечественном рынке модели стоят от 140 000 рублей и предлагают высочайшее качество изображения и яркость панели 2000 нит с бонусом в виде антибликового покрытия.

Все телевизоры Samsung QLED образца 2017 года поддерживают разрешение Ultra HD или 4К и заодно технологию HDR, а у устройств серии Q8 есть еще и изогнутый экран. В комплект поставки входит модуль One Connect, в котором сосредоточена вся начинка и основная электроника, так что сам ТВ — это просто экран в очень тонком корпусе и единственным разъемом подключения, заточенным под оптоволокно. Соответствующий кабель тоже поставляется в комплекте и является прозрачным.

В зависимости от диагонали экрана новые ТВ Samsung QLED стоят от 140 000 до 330 000 рублей, и купить их можно в фирменных магазинах Samsung и крупных сетях распространения. В конце мая этого года в страну приедут модели серии Q9F с диагональ 65 дюймов, а в августе ожидается прибытие телевизора на 88 дюймов, тоже с маркетинговыми, простите, квантовыми точками.