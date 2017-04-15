Многие ждут скорейшего релиза нового финского флагмана Nokia 9, и среди этих людей есть дизайнеры и 3D-моделлеры. Стараниями этих людей мобильник был воссоздан в виде концепта и демонстрирует все то, что так ценится в современных топовых аппаратах, а именно — максимально упрощенный дизайн, двойную фотокамеру и, конечно же, безрамочный экран.

Концепт Nokia 9 спереди очень похож на новый Samsung S8, до релиза которого в России остается менее ld[ недель, и у него почти идентичное соотношение сторон экрана — 18:9, то есть при диагонали 5,5 дюйма сам аппарат по размерам сопоставим с Apple iPhone 7, экран которого всего лишь 4,7-дюймовый. Спереди у Nokia 9 есть сразу два динамика, что на сегодняшний день уже редкость, а сзади можно увидеть двойную фотокамеру, плюс крышка по своей текстуре очень напоминает кожу.

Конечно же, в реальности Nokia 9 получит металлический корпус, но помечтать-то можно! По мнению авторов концепта, серийный аппарат сможет похвастаться 6 Гб оперативной памяти, Quad HD-экраном, процессором Qualcomm 835 и акустикой OZO Audio для объемного звучания. Стоить Nokia 9 будет порядка $700, то есть дешевле Samsung S8, но дороже OnePlus 5, за который попросят в районе $500. Ни Nokia 9, ни OnePlus 5 пока не были представлены официально.