Движение по улице Борщаговской затруднено в связи с подтоплением проезжей части.Об этом сообщила 16 апреля пресс-служба КГГА.Движение затруднено на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка.По информации dtp.kiev.ua, полиция полностью перекрыла движение на данном участке.".подробнее

Новость была оставлена 16 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.