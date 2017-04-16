Футболист сборной Панамы Амилькар Энрикес был застрелен рядом со своим домом в Нуэво-Колоне. Полузащитник получил несколько пулевых ранений, был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения также были доставлены в больницу.

Новость была оставлена 16 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.