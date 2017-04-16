Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете на чемпионате мира по велоспорту на треке. Турнир прошел в Гонконге и завершился в воскресенье. Российская команда завоевала на нем четыре медали — три золотые и одну бронзовую. Первое место в общем зачете заняла команда Австралии.

Новость была оставлена 16 апреля 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.