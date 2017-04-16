В России продолжается тенденция к снижению стоимости прошлогодних флагманских смартфонов iPhone 7 Plus и Galaxy S7 edge. Некоторые журналисты с крупных отечественных порталов связывают это с укреплением рубля, но это не так, потому что продукты и бензин по-прежнему дорожают, а отечественная экономика как была на дне, так там и остается.

На деле снижение цен iPhone 7 Plus и Galaxy S7 edge напрямую связано с устареванием этих аппаратов — первый был представлен полгода назад, а второй и вовсе вышел весной прошлого года, и уже через две недели состоится релиз его прямого потомка в лице флагмана S8. Apple тоже готовит новый Айфон, и, чтобы старые модели продавались активнее, производители снижают их стоимость.

В итоге на территории России мобильники iPhone 7 Plus и Galaxy S7 edge подешевели, соответственно, на 30 и 26 процентов, и теперь это уже очень интересные варианты для приобретения, потому что новые флагманы, несмотря на якобы укрепление рубля, дешеветь не хотят. Про новый HTC U Ultra вспоминать не будем, а вот про S8, релиз которого назначен на 28 апреля, все же поговорим. В нашей стране он будет стоить 55000 рублей, а это порядка 1000 долларов — за эти деньги в других странах можно купить S8+, который у нас стоит 60000 рублей. Ну и причем здесь укрепление отечественной валюты? Не верьте в эти сказки.