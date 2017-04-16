Компания ECS анонсировала новый планшетный компьютер LIVA TE10EA3 на базе процессора Intel Atom серии Cherry Trail. К счастью, она догадалась не ставить на него ОС Google Android, и в результате имеем сравнительно недорогой портативный гаджет на полноценной Windows 10 от Microsoft, пригодный для использования в качестве рабочего инструмента.

В основе ECS LIVA TE10EA3 лежит Intel Atom версии Z8350 — 4-ядерный процессор с частотой 1,92 ГГц, 14-нанометровым техпроцессом и видеокартой Intel HD 400, так что он в меру мощный и экономичный. Экран планшета представляет собой IPS-панель с диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1920х1200 точек, что даже больше, чем привычное многим Full HD. ECS LIVA TE10EA3 поставляется в комплекте с защитной обложкой, выполняющей функцию подставки, а опционально доступен модем сотовой связи, плюс всегда можно докупить фирменную беспроводную клавиатуру.

В ECS LIVA TE10EA3 встроены фотокамеры на 2 и 5 мегапикселей, опционально заменяемые на 5 и 8 Мп соответственно, есть 4 Гб оперативной памяти накопитель на 32 или 64 гигабайта, к тому же имеется поддержка карт памяти microSD. В отличие от новых ноутбуков Apple, в этом планшете есть все нужные разъемы, включая USB-C, USВ 2.0 и HDMI, а сам корпус защищен от попадания влаги. Стоимость ECS LIVA TE10EA3 не установлена.