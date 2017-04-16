В интернете получило распространение не самое качественное фото некоего нового смартфона. Как утверждает источник кадра, это китайский флагман Oppo R11, еще не показанный официально, но находящийся в стадии активной разработки.

На снимке можно увидеть Apple iPhone 7 Plus без пластиковых вставок и яблока — в остальном этот якобы Oppo R11 очень похож на современного флагмана от Apple, особенно модулем фотокамеры. Кстати, это будет первый аппарат от Oppo с двойной основной камерой — до этого соответствующий тренд проходил мимо нее.

Новый Oppo R11 уже протестирован в бенчмарке, и, как оказалось, разрешение его основной камеры составляет 16 мегапикселей, и это очень даже неплохо. Экран для флагмана, правда, уже слабоват — Full HD при диагонали 5,5 дюйма есть уже и в 150-долларовых моделях, но зато прямо над ним находится сразу 20-мегапиксельная фронталка. В Oppo R11 ожидается присутствие накопителя на 64 Гб, 4 Гб RAM и процессора от Qualcomm неизвестной модели, частота которого равна 2,2 ГГц. Смартфон выйдет в текущем квартале, то есть до конца июня, и в его состав войдет операционная система Google Android 7.1 Nougat.