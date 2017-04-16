Посетители интернет-магазина GearBest получили возможность приобрести новинки в сегменте маршрутизаторов и ТВ-приставок с большой скидкой. Цены снижены на устройства от компаний Xiaomi и Beelink. Первым пунктом идет компактный домашний роутер Xiaomi Mi WiFi Router 3, отлично пригодный и для офисного использования. По купону «Xiaomir3» 100 его экземпляров можно купить всего за $30 в комплекте с бесплатной доставкой по России и подходящим под наши розетки адаптером питания.





Роутер Xiaomi Mi WiFi Router 3 располагает модулем Wi-Fi 802.11aс со скоростью передачи вплоть до 1167 Мбит/с и способен раздавать интернет на расстояние до 100 метров при условии отсутствия преград для сигнала, и для этого у него есть сразу четыре антенны по 6 dBi каждая. Существует и возможность проводного соединения по LAN-кабелю на скорости до 100 Мбит/с – в корпусе роутера есть два соответствующих порта. Маршрутизатор управляется при помощи фирменного мобильного ПО и поддерживает протоколы шифрования WPA-PSK,WPA2-PSK, чтобы соседи не могли подключиться к вашей сети без разрешения.

ТВ-приставка Beelink X2 стоит $28 по купону «GBX23» (не более 50 экземпляров, бесплатная доставка по России) и превращает обычный телевизор в смарт-ТВ на базе Android с возможностью воспроизведения видео в формате 4К или Ultra HD. Фактически, это компактный мини-компьютер с 1 Гб RAM, накопителем на 8 Гб, 4-ядерным процессором и двумя портами USB 2.0. В состав Beelink X2 входят модули Bluetooth и Wi-Fi 802.11n для передачи данных по беспроводному каналу и сетевая карта для LAN-подключения. На корпусе новинки есть два порта USB 2.0, слот microSD и выход HDMI.

В дополнение к этим устройствам GearBest снизил цены на устройства для активного времяпрепровождения. Фитнес-браслет Y2 Plus подешевел до $13 (купон не требуется), экшен-камера Elephone ELECAM Explorer S с записью 4К-видео стоит $40, а компактный штатив Xiaomi Selfie Stick, также являющийся селфи-палкой, оценивается в $17 по промо-коду «XXSSM».