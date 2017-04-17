Сообщение о возгорании в складском здании на территории одного из столичных заводов по улице Стройиндустрии, 7 поступило 15 апреля в 19:16.Прибыв к месту происшествия, пожарные установили, что возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании размером 30х100 м, в которой хранились кровельные.подробнее

Новость была оставлена 17 апреля 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.