И начнем с проблемы, о которой власть предпочитает молчать. «Вы — в черном списке СБУ, а значит — пенсия не положена!» Примерно такую фразу слышат тысячи украинских пенсионеров-переселенцев. А все потому, что они пересекли линию разграничения и были на оккупированной территории.

Новость была оставлена 17 апреля 2017 04:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.