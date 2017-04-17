Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после поражения от московского «Спартака» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги счел чемпионскую гонку завершенной. «Спартак» лидирует в турнирной таблице с 54 очками, опережая идущий 2-м ЦСКА на 10 очков, а «Зенит», занимающий 3-е место, — на 11 очков.

Новость была оставлена 17 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.