Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров спел песню про слово из трех букв в честь победы санкт-петербургского СКА в Кубке Гагарина. Шнуров — известный поклонник СКА. 16 апреля армейцы обыграли магнитогорский «Металлург» в пятом матче финальной серии и завоевали Кубок Гагарина.

Новость была оставлена 17 апреля 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.