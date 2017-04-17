В ночь на понедельник, 17 апреля, в Ирпене боец Нацгвардии получил ножевое ранение за то, что сделал замечание компании молодых людей.Читай также: На Виноградаре пассажир ударил ножом водителя троллейбуса Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.Боец Найцгвардии поздно вечером выгуливал у.подробнее

Новость была оставлена 17 апреля 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.