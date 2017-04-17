Капитан лондонского «Челси» Джон Терри покинет команду по окончании сезона-2016/17. 36-летний футболист заявил, что не намерен завершать карьеру и летом будет искать новую команду. Терри выступает за «Челси» с 1998 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей в качестве капитана (578).

Новость была оставлена 17 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.