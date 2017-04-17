Российская фристайлистка Мария Комиссарова, получившая тяжелую травму позвоночника на тренировке во время Олимпиады-2014 в Сочи, родила сына. Ребенка назвали Матвеем. 26-летняя спортсменка в настоящее время продолжает реабилитацию после травмы, полученной экстрим-парке «Роза Хутор».

Новость была оставлена 17 апреля 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.